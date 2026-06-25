山形県内で報告された、いわゆる溶連菌感染症の患者数は１４３人で、前の週より増加しました。このうち置賜保健所と村山保健所管内では警報レベルが続いています。 【写真を見る】県内で溶連菌の患者数が増加置賜は24週・村山は6週連続の「警報レベル」（山形） 県衛生研究所によりますと、今月１５日から２１日までの１週間で県内２６の小児科定点医療機関から報告があった溶連菌感染症の患者数は、前の週より１３人増加し１