俳優の光石研（64）が、25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真あり】「泣けます〜！」光石研＆柳沢慎吾の“42年ぶり”再会ショット名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない存在の光石だが、実は16歳の時にオーディションを受けて、いきなり映画で主役デビューした。しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなくしばらく下積み生活を味わったという。その頃に心配をかけた母