関連：【写真】木村拓哉のハーフパンツの着こなし 木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。自然体な私服姿が注目を集めている。 ■木村拓哉がハーフパンツのラフコーデでプレゼント選び 木村は「プレゼントを選びに…。お邪魔しました」というコメントを添え、窓辺にたたずむ1枚を公開。 チャコールグレーのTシャツにブルーのハーフパンツを合わせたラフ