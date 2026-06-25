『アフタヌーン』創刊40周年を記念して7月10日から東京・池袋のサンシャインシティで開催される「アフタヌーン 40 周年展」。今回、全12点の描き下ろしイラストがすべて公開された。【画像】画力ヤバすぎる！『ああっ女神さまっ』『寄生獣』などイラスト12点描き下ろしイラストは「アフタヌーン 40 周年展」公式Xで順次公開されていたもので、『メダリスト』や『寄生獣』『ブルーピリオド』などの描き下ろしにファンの熱い反響