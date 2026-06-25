25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2600円高の7万1970円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万1854.88円に対しては115.12円高。出来高は2万7298枚となっている。 TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比50ポイント高、現物終値比7.39ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71970 +2600