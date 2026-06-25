性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」について、県が来年4月の導入を目指していることがわかりました。 「パートナーシップ宣誓制度」では自治体がLGBTQのカップルに対し、“結婚に相当する関係”として証明書を交付することで、行政や民間の様々なサービスが受けられるようになります。 県は来年4月の導入を目指していて「少なくともどちらか一方が性的