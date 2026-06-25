活発な梅雨前線の影響で、２５日、呉市と竹原市にはレベル3大雨警報が発表され、県内の交通機関にも影響が出ています。県内では昨夜から断続的に雨が強まり、現在、呉市と竹原市にレベル3大雨警報が発表されています。ここまでの24時間雨量は、呉市倉橋で139ミリのほか、県内の多くの観測地点で100ミリを超えています。交通機関にも影響が出ています。JR呉線・芸備線・福塩線の一部区間で始発から運転を取り止めたほか、山陽線の三