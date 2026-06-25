県内は25日も梅雨前線などの影響で激しい雨が降りました。 佐世保市で崖崩れが発生したほか交通機関にも影響が出ています。 県内は梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。 気象台は現在、長崎市や佐世保市など6つの市と町に警戒レベル4相当となる『土砂災害危険警報』を、発表しています。 また、警戒レベル4の避難指示が佐世保市、諫早市な