7月スタートのアニメ特集毎週金曜よる11時から放送のアニメ枠「FRIDAY ANIME NIGHT」通称「フラアニ」7月からの放送ラインナップをご紹介します。「これ描いて死ね」マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!小学館「ゲッサン」にて連載中の作品が待望のTVアニメ化!!漫画を読むのが大好きな、高校1年生の安海 相。とある出来事がきっかけで漫画を“つくる”ことを意識し始める……少女が踏み出す漫画創りの道は、果たし