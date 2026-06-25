パソコンおよびモバイル向け周辺機器などを扱うロジクール（東京都港区）は、ワイヤレスマウス「Mobi Fold MF900」を2026年7月2日に発売する。なめらかなスクロール操作「アダプティブタッチスクロール」搭載同社初だという折りたたみ可能な構造を採用。約79グラムの軽量設計に加え、本体を折りたたんだ際の厚さは約21ミリと、ポケットにも収まる携帯性を実現した。フル充電で最長30日間使用できるほか、1分間の充電で約22時間使