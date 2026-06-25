宮城県では登米市で震度5弱の揺れを観測し、交通機関に影響が出ています。JR仙台駅から中継です。JR仙台駅の新幹線の改札口前です。長い列がみどりの窓口まで続いていて、200人ほどが切符の払い戻しなどを待っている状況で、非常に混雑しています。25日朝の地震により、宮城県では登米市で震度5弱、石巻市や気仙沼市などで震度4を観測しました。これまでに宮城県内での目立った被害は確認されていません。駅を利用する人「北海道の