気象庁によりますと25日午前7時30分ごろ、青森県で震度6強を観測する地震がありました。この地震の影響で、青森では5人がケガをしています。最大震度6強を観測した青森県階上町の役場によりますと、階上町では20代女性が避難する際に階段から転倒しケガをしました。青森県のまとめではこれまでにほかに八戸市で3人、青森市でも1人がケガをしているということです。記者「看板が大きく揺れています。ガタガタと揺れています」岩手県