“ダブル台風”接近中台風7号は週末にかけ列島に影響かすでに記録的大雨も日本の南には2つの台風があり、台風7号はきょうにも、沖縄に最も接近する見通しです。この後の雨の降り方について、気象予報士・菊池真以さんの解説です。【写真を見る】【ダブル台風週末は大雨に】台風7号接近…週後半は本州で大雨8号は熱帯低気圧に変わっても湿った空気で雨増【台風情報・予報士解説】台風の接近前から九州の北部ではすでに記録