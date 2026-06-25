JR西日本 大雨の影響に伴い、JR西日本は、6月25日午前11時20分時点で、下記の通り、岡山エリアで運転を見合わせるなどしています。 姫新線は、倒木の影響により、7時42分から新見駅～津山駅の運転を見合わせています。 赤穂線は、倒木の影響により、午前5時55分から、播州赤穂駅～西大寺駅の運転を見合わせています。 伯備線は、落石を検知する装置が作動した影響により、午前9時49分から備中高梁駅&