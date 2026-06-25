☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝前田健、西武＝武内楽天に２連敗中の西武は現在４連勝中の左腕・武内が先発する。武内は勝利投手となれば、ルーキーイヤーの２０２４年以来、２度目の５連勝となる。西武で新人から３年以内に５連勝以上を複数回は５６年デビューの稲尾和久（５６年８連勝、５連勝、５７年２０連勝、５８年８連勝、９連勝）の５度が最多。直近ではルーキーイヤーから３年連続３度