◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦チェコ０―３メキシコ（２４日、メキシコシティー競技場）すでに１次リーグ（Ｌ）１位突破を決めている開催国のメキシコが、チェコを３―０で下した。チェコは１分け２敗の勝ち点１で４位となり敗退が決まった。メキシコがホームで強さを見せつけた。前半は１次Ｌ突破へ勝利しかないチェコの攻勢もあり無得点で折り返した。後半に入るとギアが上がり、１０分に今大会初出場のＭ・