記事ポイント4種類のお化け屋敷が1会場に集結し、それぞれの物語がすべて繋がっている暗闇・ルーム・追跡・サウンドと、異なる恐怖の形を体験できる三宮オーパ2にて2026年7月11日から9月23日まで開催 エス・プランニングは、2026年7月11日（土）から三宮オーパ2（5階特設会場）にて、夏季限定ホラーイベント「神戸ホラーコレクション2026」を開催します。4種類のお化け屋敷が1つの会場に集結し、参加者が事件の当事者として恐