記事ポイントセトレ キャナル 名古屋が2026年6月18日に東海初進出炭火1,000度〜液体窒素マイナス196度の温度差を一皿で表現愛知の森の間伐材サウナで地域資源を体感 ホロニックは、東海地区初進出となる体験型ホテル「セトレ キャナル 名古屋」を2026年6月18日に開業しました。「中川運河から、未来を編む滞在」をコンセプトに、東海の食材・森の恵み・植物・アートを滞在体験へと昇華した施設です。名古屋駅から徒歩15分、さ