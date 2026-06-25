停滞する梅雨前線の影響で、九州北部ではすでに記録的な大雨となっています。長崎県内はきょうも未明から断続的に雨が降り続いていて、新上五島町有川では、1時間に46ミリの激しい雨が降りました。降り始めからの総雨量は五島市で520ミリに達していて、気象台は長崎市や佐世保市などにレベル4「土砂災害危険警報」を発表しています。記者「民家裏のがけが崩れ、車と小屋が巻き込まれています」佐世保市では、民家の裏山が幅10メー