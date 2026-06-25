青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、木原稔官房長官は、地震に関連するインターネット上の真偽不明の情報に注意するよう、呼びかけました。木原長官は、政府が注意喚起を行うとともに、プラットフォーム事業者にも対応を要請したことを明らかにしました。その上で、地震に関する情報や防災上の留意点については、「政府・自治体や報道機関の情報で確認をしていただくように」と呼びかけました。また木原長官は、地震の被害