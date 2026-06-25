けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。JR仙台駅から中継です。JR東日本によりますと、東北新幹線は地震の影響で運転を見合わせていましたが、午前9時半ごろ、仙台駅と東京駅の間で運転が再開しました。仙台駅と新青森駅の間は午後1時ごろの再開が見込まれています。宮城県内では地震の影響で、在来線にも遅れや運休が発生しています。けさの岩手県沖を震源とする地震で、宮城県内では登米市で震度5弱を