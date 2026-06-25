◇サッカーFIFAワールドカップグループステージA組第3節南アフリカ1−0韓国(日本時間25日、エスタディオ・モンテレイ)グループステージA組の第3節が日本時間25日に行われ、韓国が南アフリカに0−1で敗戦。グループステージを3位で終えました。両者無得点でむかえた後半18分、韓国は左サイドからのパスをペナルティーエリアで受けたFWタペロ・マセコ選手に左足のシュートを決められ失点。1点を追う展開となった韓国は、相手の守