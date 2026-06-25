けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。岩手県内では盛岡市など5つの市町村で最大震度5強を観測しました。これまでにけが人の情報はありません。東北新幹線は仙台と新青森駅間で運転見合わせとなっているほか、岩手県内の在来線でも運転見合わせとなっている路線があります。JR盛岡駅の現在の様子を中継でお伝えします。JR盛岡駅改札口です。地震発生から4時間以上経過しますが、今もなお、東北新幹線は