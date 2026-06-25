群馬・桐生市のコンビニで、オオカミ型のクマ対策装置「モンスターウルフ」の実証実験が始まった。実証実験は7カ月間行われる予定。コンビニで新たなクマ対策群馬・桐生市の山あいにあるファミリーマート。24日、店舗のすぐ横にクマを追い払うための装置が設置された。装置からは獣のような叫び声と「お前だけは許さない！」という音声がけたたましく流れていた。24日に始まったのは、オオカミ型のクマ対策装置「モンスターウルフ