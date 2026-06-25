けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しませんでしたが、今後1週間程度、同程度の地震に備えるよう呼びかけています。震度6弱を観測した八戸市の中心街からお伝えします。こちらのビルは壁が崩落し、中の鉄骨がむき出しになっています。地面にはコンクリートの外壁が散乱していて、規制線も張られている状況です。さらに、こちらのビルでは水漏れが