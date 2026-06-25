きのう午後、富山市の義務教育学校のスクールバスが、遮断機が降り始めた踏切内で停車し、電車が緊急停止しました。この事故によるけが人はいませんでした。富山市教育委員会によりますと、きのう午後4時ごろ、富山市の義務教育学校水橋学園のスクールバスが、下校中に踏切を渡っていたところ、遮断機が降り始めため踏切内で停車しました。バスの運転手が、踏切の非常ボタンを押し、接近していた電車は踏切のおよそ400