中部電力の株主総会が25日に開かれ、浜岡原発のデータ不正問題を受けて、会長と社長が再任されるかが焦点となっています。株主ら：「過失がなかったとしても、トップとして責任をとって辞めていただくのが筋ではないか」「トップが代わらなければ、組織の体質もなかなか変わらないと思う」午前10時から始まった中部電力の株主総会では、会社側から勝野哲会長と林欣吾社長を含む9人の取締役の選任案が出されました。浜