東洋ライス（和歌山市）の雜賀慶二社長が6月15日に退任し、取締役会長兼技術顧問に就任した。社長には阪本哲生（てつお）代表取締役副社長が昇格した。◇◇阪本哲生氏略歴＝1963年生、和歌山県出身。92年東洋精米機製作所（現：東洋ライス）監査役、2004年トーヨーライス（現：東洋ライス）取締役、05年東洋精米機製作所取締役業務部長、07年同取締役情報センター長、13年東洋ライス取締役副社長、24年同代表取締役副