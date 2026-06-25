スプリング・ジャパンは、国内線4路線の夏スケジュール期間中の運航計画を更新した。対象となるのは、東京/成田〜札幌/千歳・函館・広島線と名古屋/中部〜札幌/千歳線の4路線。運航期間は9月1日から10月24日までの一部の日。航空券の販売は6月24日午後3時から開始している。■ダイヤIJ621 東京/成田（07：30）〜広島（09：10）／月・火・水・金・土（9月1日〜10月12日）IJ622 広島（09：55）〜東京/成田（11：40）／月・火・水・金