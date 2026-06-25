NEXCO東日本と国土交通省関東地方整備局は、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の五霞インターチェンジ（IC）〜境古河IC間の4車線運用を、7月24日午前6時に開始する。今回の4車線化は久喜白岡ジャンクション（JCT）〜大栄JCT間の4車線化事業の一部で、延長は6.9キロ。あわせて、久喜白岡JCT〜境古河IC間の最高速度を時速100キロに変更する。引き続き茨城県・千葉県区間についても、安全を最優先に整備を進めるとしている。