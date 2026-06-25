６月２５日午前７時半ごろ、青森県で震度６強を観測する地震がありました。北海道内では函館市などで震度４を観測し、札幌市営地下鉄でダイヤが乱れるなど交通に影響が出ました。午前７時半ごろの函館市内の映像です。テレビがガタガタと揺れています。 青森県で震度６強を観測した地震では、函館市や帯広市などで震度４を観測したほか、道内の広い範囲で揺れが確認されました。道によりますと、これまでにけが人などの被害の