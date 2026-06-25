ＪＲ富良野線を走行していた複数の車両で車輪に傷が確認されました。線路に異常がある可能性もあり、点検のため、富良野線は旭川ー富良野間で始発から運転を見合わせています。ＪＲ北海道によりますと、富良野線を走行していた列車の運行後の点検で、複数の車両の車輪に傷が確認されたということです。線路を点検するため、富良野線の旭川ー富良野間は６月２５日始発から運転を見合わせています。（利用客）「西神楽の