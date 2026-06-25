25日朝、青森県で最大震度6強を観測した地震で、愛知県の一部でも震度1が観測されました。気象庁によりますと、25日午前7時半頃に岩手県沖で発生したマグニチュード7.2の地震では、青森県で最大震度6強を観測したほか、愛知県刈谷市、大府市、名古屋市の一部などでも震度1が観測されました。25日朝、県営名古屋空港には、最大震度5強を観測した岩手県の花巻空港からの便が到着し、乗客が当時の状況を語りました。花巻