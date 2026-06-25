25日朝の東京株式市場で、日経平均株価は一時2700円を超える大幅上昇となりました。午前の終値は24日に比べて2679円91銭高い7万1854円88銭でした。日経平均株価は24日、23日の2日間で3000円を超える大幅下落となっていましたが、25日は一転、AI・半導体関連を中心に幅広い銘柄が買われ、7万1000円台を回復しています。