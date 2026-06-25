◇ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２６」ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（２７日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）日本ラグビー協会は２５日、マオリ・オールブラックス戦に臨むジャパン・フィフティーンの試合登録選手を発表した。試合は２７日、パロマ瑞穂スタジアムで午後７時５分にキックオフを迎える。今季、スーパーラグビー・パシフィックのモアナパシフィカでプレーしたフッカー原田