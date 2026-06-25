元ＮＨＫの青井実アナウンサーが２４日、インスタグラムを更新。オフ期間のリラックスタイムの写真をアップ。雰囲気一変の無精ひげ姿も披露した。青井アナは「友人家族とフェスに行ったり、クラフトビールにハマったり、トレーニングで汗を流したり、家族でちょっと旅に出たり。そして何より、たくさんの素敵な出会いに恵まれた２か月」と投稿。音楽フェスの会場で無精ひげ姿で楽しむ自身の姿をアップした。「心の充電もたっ