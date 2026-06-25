美術界の会派を越えてさまざまな作品が集う、石川県内最大級の公募展「現代美術展」の巡回展が、小松市で開幕しました。サイエンスヒルズこまつで25日から始まった現代美術展小松展。ことし3月に金沢で開催された本展の巡回展で、会場には日本画や洋画、彫刻など6部門から小松市出身の作家の作品を中心に137点が並んでいます。こちらは入賞作品「山ざくら」。小松市の上原和美さんの作品です。 古今和歌集の三首を書いたもの