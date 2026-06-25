福岡管区気象台によりますと25日午前11時時点で、福岡県や佐賀県では25日の雨の峠を越えたとみられますが、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害への厳重な警戒が必要です。福岡県や佐賀県では断続的に雨が降っていて、25日午前10時半の時点で22日の降り始めからの雨量は佐賀県太良町で492ミリ、佐賀県嬉野市で433ミリ、福岡県うきは市で411ミリなど各地で400ミリを超えています。■山本竜誠記者「西鉄東甘木駅に続く道