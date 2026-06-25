高知県内は、梅雨前線の影響で26日にかけて落雷・竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意が必要です。この雨で、JR土讃線に運転見合わせなどの影響が出ています。梅雨前線は、東シナ海から九州の近くを通って日本の東にのびていて、26日にかけて四国の近くに停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、県内は、大気の状態が非常に不安定となっています。降り始めからの雨の量は、25日午前11時