けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。高市総理「政府としては、地震発生後ただちに、官邸危機管理センターに官邸対策室を設置し、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、被害状況の把握と救命・救助などの災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります」今回の地震を受け、高市総理は関係省庁に対し、▼早急に被害状況を把握すること、▼地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと