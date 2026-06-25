FIFAワールドカップ2026、26日の運命のスウェーデン戦を前に、森保一監督が決意を明かしました。サッカー日本代表・森保一監督（57）：勝ちたいと思いますし、1位通過したいと思っているので、今のベストメンバーを組んで戦いに挑むことで考えています。スウェーデン戦に向け、前日練習に臨んだ森保ジャパン。冒頭15分のみの公開でしたが、笑顔あふれるリラックスした練習となりました。ここまでグループ2位の日本。あす引き分け以