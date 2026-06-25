気象予報士の穂川果音さんが6月24日、自身のインスタグラムを更新。雨の日の着痩せコーデを披露しました。【写真を見る】【穂川果音】雨の日の “着痩せコーデ” を披露「ノーカラージャケットだと顔周りがスッキリするので着痩せして見えるので好き」穂川さんは「6/25の関東のお天気は雨の一日」「雨の止むタイミングは合っても1日傘が大活躍。大きめの傘を持って出掛けてね！」「朝からあまり気温が上がらず、ジャケット必須！」