九州北部では、25日も災害級の大雨となっています。活発な梅雨前線の影響で、九州北部では雨が降り続いていて、福岡・八女市と柳川市では1時間に42mmの激しい雨を観測しました。この雨の影響で長崎・佐世保市では住宅裏で土砂崩れが発生しました。けが人はいませんでしたが、近くに止めてあった車に土砂が直撃し動けなくなっています。雨のピークは過ぎつつありますが、25日夜から26日にかけて再び大雨となるおそれがあります。予