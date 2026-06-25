プロ野球・阪神タイガースの公式Xが25日更新され、24日に活動休止を発表したシンガー・ソングライターの岡崎体育（36）の回復を願った。【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時投稿では「この度、7/20(月・祝)に開催を予定しております『#ウル虎の夏2026』にゲスト出演を予定しておりました 岡崎体育 さんにつきまして、心身の体調不良による当面の活動休止が発表されたことを受け、本イベントへの出