異常気象が世界に広がっています。記録的な熱波がヨーロッパを襲い、フランスでは最高気温44℃を観測。観光や市民生活に大きな影響が出ています。【写真で見る】フランスで44.3℃観測遊泳可能となった運河で泳ぎ楽しむ人々フランス44.3℃「最も暑い日に」異様な暑さはいつまで続く？異様な暑さはいつまで続くのでしょうか。イギリスやフランスでも、束の間の涼を求めて皆、川や海に向かいます。熱波に見舞われているヨーロッパ