活発な梅雨前線の影響で、九州では大雨となっています。さらに二つの台風が日本の南を北上中で、引き続き、土砂災害などに、厳重な警戒が必要です。九州では、断続的に非常に激しい雨が降っています。48時間に降った雨の量は、長崎県福江島で465.5ミリ、佐賀県嬉野で370ミリなど、6月としては記録的な大雨となっています。26日朝までに予想される雨の量は、九州北部で250ミリ、四国、近畿で200ミリなどとなっていて、引き続き、土