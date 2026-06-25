シンガーソングライターのmiwa（36）が25日までに自身のインスタグラムを更新。人生初のサッカーW杯生観戦を報告した。24年からカナダに移住しているmiwa。「カナダ決勝トーナメント進出Congrats CanadaGo Canada Go」とつづり、顔にも赤のペイントを施した応援ショットを公開した。「人生初めてのワールドカップはカナダの応援赤に染まるスタジアムの熱気に感動しました（早めに入場したので、写真はまだまだ人がいな