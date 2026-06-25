青森で最大震度6強を観測した地震ついて東京科学大学の中島淳一教授は、過去の地震の「割れ残り」で起きたと指摘しています。東京科学大 中島淳一教授：今回の地震はモーメントマグニチュード6.8。（震源が）若干深かったこともあり、津波注意報は出なかったと考えられる。もともと地震活動が非常に活発な領域。今回地震が発生した場所のやや海側では1994年に「三陸はるか沖地震」という規模の大きな地震が発生していて、去年12月