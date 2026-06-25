群馬県高崎市のコインパーキングで女性が殺害されました。捜査が始まって1時間後、事件現場からおよそ30キロ離れた埼玉県深谷市で事故死した男が運転していたのは、殺害された女性の車でした。警察は、殺人容疑で男の自宅を家宅捜索しています。【写真で見る】埼玉県で男が事故死車内がむき出しになるほど潰れた車群馬・高崎女性（28）殺害1時間後に埼玉で事故関連は？群馬県の高崎駅から約500m離れた住宅街にあるコインパー