青森で最大震度6強を観測した地震による交通機関への影響です。JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線と山形新幹線は一時運転を見合わせていましたが、東北新幹線の仙台ー新青森駅間をのぞき午前9時半にいずれも上下線で運転を再開しました。東北新幹線の全線での運転再開は午後1時の見込みです。また秋田新幹線は東京ー盛岡駅間で運転を見合わせており、午後1時ごろに運転を再開する見込みです。名古屋に行く利用客：ホー